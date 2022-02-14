Kayseri'de koronavirüs vaka sayısı hızla artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından il il koronavirüs vaka tablosu açıklandı. Kayseri'de 100 bin kişide görülen pozitif vaka sayısı giderek artıyor.

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  • 14.02.2022 11:07
  • Güncelleme: 14.02.2022 11:10
Kayseri'de koronavirüs vaka sayısı hızla artıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak- 4 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Türkiye geneli vaka sayısı haritasını açıkladı. Risk haritasına göre Kayseri'de vaka oranı son haftalarda yukarı yönlü seyrediyor. Geçen hafta 100 bin nüfusa oranla 558,28 olan vaka sayısı bu hafta 820,78 olarak kayıtlara girdi. Önceki haftaya göre aradaki yükseliş farkı 262,5 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan illeri de açıkladı. Sosyal medya hesabındaki açıklamasında Koca; “29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana” ifadelerine yer verdi.

1ha

Kayseri Gündem
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