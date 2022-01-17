Kayseri'de koronavirüs sayısı yüzde 100 arttı

İl İl haftalık koronavirüs vaka tablosu açıklandı. Kayseri'de 100 bin kişide görülen pozitif vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 100 arttı.

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  • 17.01.2022 14:19
  • Güncelleme: 17.01.2022 14:19
Kayseri'de koronavirüs sayısı yüzde 100 arttı

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Ocak tarihleri arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı haritasını açıkladı. Risk haritasına göre Kayseri'de vaka oranı bir önceki haftaya göre iki kat arttı. Geçen hafta 100 bin nüfusa oranla 47,63 olan vaka sayısı bu hafta 98,42 olarak kayıtlara girdi. Önceki haftaya göre aradaki yükseliş farkı 50,79 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise paylaşımında vaka yoğunluğunun en çok artan illeri de açıkladı. Koca açıklamasında; “1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük” ifadelerine yer verdi.

BGC

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