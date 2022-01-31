Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

İl İl haftalık koronavirüs vaka tablosu açıklandı. Kayseri'de 100 bin kişide görülen pozitif vaka sayısı son 3 haftadır artış gösteriyor.

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  • 31.01.2022 11:41
  • Güncelleme: 31.01.2022 11:41
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Ocak tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Türkiye geneli vaka sayısı haritasını açıkladı. Risk haritasına göre Kayseri'de vaka oranı son 3 haftadır yukarı yönlü seyrediyor. Geçen hafta 100 bin nüfusa oranla 192,83 olan vaka sayısı bu hafta 274,23 olarak kayıtlara girdi. Önceki haftaya göre aradaki yükseliş farkı 81,4 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının en çok artan illeri de açıkladı. Sosyal medya hesabındaki açıklamasında Koca; “15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt” ifadelerine yer verdi.

BGC

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