Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Ocak tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Türkiye geneli vaka sayısı haritasını açıkladı. Risk haritasına göre Kayseri'de vaka oranı son 3 haftadır yukarı yönlü seyrediyor. Geçen hafta 100 bin nüfusa oranla 192,83 olan vaka sayısı bu hafta 274,23 olarak kayıtlara girdi. Önceki haftaya göre aradaki yükseliş farkı 81,4 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının en çok artan illeri de açıkladı. Sosyal medya hesabındaki açıklamasında Koca; “15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt” ifadelerine yer verdi.