Kayseri'de kitap okuma oranı artıyor

Kayseri'de bu yıl 'Kütüphanede hayat var' temasıyla kutlanan 58. Kütüphane Haftası'nın açılış programı gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri'de kitap okuma oranının arttığını söyledi.

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  • 28.03.2022 11:13
  • Güncelleme: 28.03.2022 11:25
Kayseri'de kitap okuma oranı artıyor
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Kayseri’de bu yıl ’Kütüphanede hayat var’ temasıyla kutlanan 58. Kütüphane Haftası’nın açılış programı gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri’de kitap okuma oranının arttığını söyledi.

75. Yıl İl Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, SGK İl Müdürü Ahmet Hamdi Güney, 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aslıhan Uygun ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aslıhan Uygun, kütüphanenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da, “Bu haftanın kutlanmasının amacı kitap ve kütüphanenin önemini vurgulamak, insanlarımızın kütüphanelerimizi yakından tanımaları ve kitap sevgisi, okuma alışkanlığının üst seviyelere çıkarılmasını sağlamaktır. Bilgiye erişim ve insanlığın hafızası olan kütüphaneler kullanıcıların kitap okuduğu, kitap ödünç alıp verdiği, araştırma ve çalışmalarını yaptığı bir mekan olmasının yanı sıra çeşitli sanat faaliyetlerinin, seminerleri ve sergilerin gerçekleştirildiği çok yönlü yaşam alanları halindedir. Bu faaliyet alanları genişleyerek büyümektedir. O açıdan kütüphaneler bildiğimiz kitap ödünç alıp vermenin yanı sıra çok yönlü faaliyetlerin yapıldığı yaşam alanlarıdır. Şehrimizde bakanlığımız ve büyükşehir belediyesine ait çok sayıda kütüphane var. Kütüphanelerimizde kitap ödünç alıp verme ve okuyucu istatistiklerine baktığımız zaman Kayseri olarak iyi bir noktadayız. Her yıl da okuma oranı giderek artmaktadır. Bu durumda bizi mutlu etmektedir. Bizlerde kitap okuma oranlarının artması ve gelen taleplerle yeni yeni kütüphanelerimizin oluşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Program çeşitli etkinlikler ile sona erdi.

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İHA

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