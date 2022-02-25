Kayseri'de kiralık araçlara denetim
Kayseri'de Kiralık araçların kaydına yönelik il genelinde 4 noktada denetim yapıldı.
- 25.02.2022 20:17
- Güncelleme: 25.02.2022 20:17
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kimlik Bildirme Büro Amirliği tarafından Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgelerinde, Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) kayıt sistemi denetimi yapıldı. 31 personel ile yapılan denetimlerde 150 araç ve 187 şahıs sorgulanarak 25 aracın KABİS sistemine kayıtlı olduğu ve kiralayan şahıs bilgilerinin bulunduğu tespit edildi.
1ha
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