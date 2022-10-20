Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

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  • 20.10.2022 08:49
  • Güncelleme: 20.10.2022 12:24
Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçundan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İncesu ilçesinde yapılan çalışmalarda; Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı ile ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

FETÖ üyesi olduğu öğrenilen şahıs ekiplerce gözaltına alındı.

İHA

Kayseri Gündem
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