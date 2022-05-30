Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı.

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  • 30.05.2022 22:39
  • Güncelleme: 31.05.2022 09:13
Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kent genelinde yapılan çalışmalarda hakkında birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası olan A.U., hakkında kasten öldürme, 6136. SKM ve dolandırıcılık suçlarından 7 yıl 2 ay hapis cezası olan A.A., hakkında edimin ifasına fesat karıştırma suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası olan M.E., hakkında birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 4 Yıl 4 Ay 15 Gün hapis cezası olan G.D. ile birlikte 18 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan 14’ü serbest bırakılırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs da emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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