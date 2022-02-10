Kayseri'de karla mücadele devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ekipleri, etkili olan yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle 13 ilçede kapanan 130 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Kent merkezinde Fen İşleri Daire Başkanlığı ile ana arterler ve caddelerde yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaparken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da sabahın ilk ışıklarında karla mücadele çalışmalarını sahada takip edip, telsizle çalışmaları koordine etti.

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  • 10.02.2022 11:03
  • Güncelleme: 10.02.2022 11:56
Kayseri'de karla mücadele devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ekipleri, etkili olan yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle 13 ilçede kapanan 130 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Kent merkezinde Fen İşleri Daire Başkanlığı ile ana arterler ve caddelerde yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaparken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da sabahın ilk ışıklarında karla mücadele çalışmalarını sahada takip edip, telsizle çalışmaları koordine etti.

Toplam 128 araç, 291 personel ile merkez ve ilçeler olmak üzere 16 ilçede çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantısına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Akkışla ilçesinde 7, Bünyan’da 14, Develi’de 25, Felahiye’de 11, İncesu’da 1, Kocasinan’da 6, Özvatan’da 3, Pınarbaşı’da 25, Sarıoğlan’da 7, Sarız’da 12, Talas’ta 2, Tomarza’da 7 ve Yahyalı’da 10 mahalle yolu olmak üzere bin 40 kilometrelik yol ağında toplam 130 mahalle yolunu ulaşıma açtı. 20 Aralık’tan bugüne kadar 24 bin 216 kilometrelik yol ağında 3 bin 27 kırsal mahalle yolu ulaşıma açılmış oldu. Ayrıca ekiplerin, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Pınarbaşı ilçesinde 30, İncesu’da 4, Kocasinan’da 8 ve Yahyalı’da 5 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da sabahın ilk ışıklarında karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti. Ekipler arasındaki koordineyi takip eden Başkan Büyükkılıç, telsizle karla mücadele eden ekiplere seslendi. Belediye telsizi ile ekiplere talimatlar veren Büyükkılıç, “Kar yağar yağmaz seferber olan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Kayseri’de hiçbir yolumuzun kapalı kalmaması için gece, gündüz demeden 24 saat görevlerini yapıyorlar, her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi. Ekipler, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaparken, gece, gündüz demeden ulaşımda kar yağışına bağlı yaşanan zorlukları giderebilmek amacıyla karla mücadeleyi sürdürüyor.

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İHA

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