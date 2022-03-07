Kayseri’de kar yağışlı bir hafta bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 08 Mart- 12 Mart 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde Kayseri merkezde sıcaklık en yüksek 8'i bulurken en düşük sıfırın altında eksi 5 derece olması bekleniyor. Kent merkezi ile ilçelerde kar yağışının ise tüm hafta etkili olacağı gözlemleniyor.

ERCİYES’TE DE KAR ETKİLİ OLACAK

Dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te de hava durumu, bugün (Pazartesi) yoğun kar yağışlı. Sıcaklık değerleri de, en yüksek sıfır derece, en düşük eksi 14 derece olması bekleniyor.

PINARBAŞI, SARIZ ve TOMARZA EN SOĞUK İLÇELER

Tomarza, Pınarbaşı, Sarız ve Sarıoğlan ilçeleri 08 Mart- 12 Mart haftasını merkez ile yakın hava durumu değerlerinde geçirecek. Ancak sıcaklık değerleri bu ilçelerde daha düşük olacak. Özellikle bugün termometrelerin Tomarza ve Pınarbaşı’nda 5, Sarız’da 3 ve Sarıoğlan’da 5 dereceyi göstermesi bekleniyor.