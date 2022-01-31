Kayseri’de kar yağışı tekrar başladı

Kayseri ve ilçelerinde yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Şubesi’nin raporuna göre kent merkezinde kar yağışı 2 gün aranın ardından tekrar başlayacak. Sarı kod uyarısıyla duyurulan yoğun kar yağışı ise sabah saatlerinde başladı. Kar nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kar ulaşım başta olmak üzere sosyal hayatı ise olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, karlı ve buzlu zeminde yürümekte zorlanırken, sürücüler de yollarda sıkıntılı anlar yaşadı. Belediye ekipleri, özellikle ana artelleri açık tutmak için kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması başlattı.

Kayseri şehir merkezinde hava sıcaklığı 0 derece olarak ölçülürken, Meteorolojinin tahminlerine göre yoğun kar yağışının bu gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.