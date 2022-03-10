Kayseri'de kar yağışı ne kadar sürecek?

Kayseri ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ne kadar süreceği merak ediliyor. Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışı aralıklarla devam edecek ve sıcaklıklar özellikle hafta sonu 7 derece birden düşecek.

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  • 10.03.2022 12:09
  • Güncelleme: 10.03.2022 12:09
Kayseri'de kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre, Kayseri genelinde kısa süre önce ısınan hava, yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının önümüzdeki 5 gün boyunca da aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Kent genelinde sıcaklıklar da düşecek. 3 ve eksi 5 dereceler arasında olan sıcaklık değerlerinin, hafta sonu eksi 1 ila eksi 12 derecelere kadar inmesi tahmin ediliyor. 

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Yoğun kar yağışı öncesi İstanbul ve bazı doğu illerinde okulların tatil edilmesi, Kayseri’de de “Okullar tatil olacak mı?” sorusunu sordurdu. Merak eden vatandaşlar bu sorunun cevabını ararken, Kayseri Valiliği’nden şu ana kadar herhangi bir tatil açıklaması yapılmadı. Valilik ve ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan kurullar, meteoroloji tahminlerini ve gerçekleşen hava olaylarını anlık değerlendirerek karar veriyor.

1ha

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