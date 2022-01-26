Kayseri'de kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaz örtü ile kapladı.

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  • 26.01.2022 10:20
  • Güncelleme: 26.01.2022 10:45
Kayseri'de kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaz örtü ile kapladı.

Kayseri’de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu akşam da kar yağışı olacağını söyleyerek, "Vatandaşlarımız da kendi araçlarıyla ayrıca trafik imkanlarından faydalanıyor ama benim istirhamım mümkünse trafik kurallarına uyalım. Mümkünse fazla sürat yapmayalım, ihtiyaç olmadığı sürece de trafiğe çıkmayalım. Bugün de akşamüzeri yine kar yağacağı bilgisi var. Ekiplerimiz tecrübesiyle, birikimiyle, gayretiyle, fedakarlığıyla her zaman olduğu gibi Kayserimizin insanlarına hizmet etmek için görevlerini yapıyor. Onlar bizim yüzümüzü ak ediyor, biz de onlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Meteoroloji uyarmıştı

Diğer yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından dün yapılan yağış uyarısında, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren ilimiz genelinde kuvvetli kar yağışı (8-20 cm yeni örtü) bekleniyor. Oluşması muhtemel risklere (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma, çığ, buzlanma ve don vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verilmişti.

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İHA

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