Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
Kayseri'de öğle saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
- 18.01.2022 17:18
- Güncelleme: 18.01.2022 17:29
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de öğle saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
Kayseri’de öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile beraber kent beyaza bürünürken, güzel manzaralar da ortaya çıktı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölge geneli aralıklı kar yağışlı, Kayseri ve Sivas’ın doğusu yer yer yoğun kar yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor” denildi.
İHA
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