Kayseri'de kamyonete uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir kamyona düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 420 gram bonzai ele geçirildi.

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  • 20.01.2022 08:33
  • Güncelleme: 20.01.2022 08:59
Kayseri'de kamyonete uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından bir kamyona düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 420 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, A.S., R.S. ve Y.D.’nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların kullandığı kamyoneti tespit eden ekipler operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda, kamyonetin içerisinde çantaya zulalanmış 420 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHA

Kayseri Gündem
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