Kayseri'de kaçak tütün operasyonu: 250 bin dal makaron ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda, 220 bini boş, 30 bini dolu olmak üzere 250 bin dal makaron ile 10 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

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  • 25.10.2022 19:32
  • Güncelleme: 25.10.2022 20:41
Kayseri'de kaçak tütün operasyonu: 250 bin dal makaron ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda, 220 bini boş, 30 bini dolu olmak üzere 250 bin dal makaron ile 10 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütünle mücadele çerçevesinde bir depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramalarda 220 bini boş, 30 bini dolu olmak üzere 250 bin dal makaron ile 10 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheli 1 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHA

Kayseri Gündem
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