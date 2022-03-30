Kayseri'de kaçak kripto para üretimi yapan 2 kişi yakalandı

Kayseri’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kaçak kripto para üretimi yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

İl jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesi ile gümrük kaçağı kripto para üretim cihazı (Mining) üzerinden kripto para üretimi yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Kocasinan ilçesinde tespit edilen 2 adrese operasyon düzenlendi. İkametlerde yapılan aramalarda 5 adet anakart, 25 adet ekran kartı, 5 adet güç kaynağı, 4 adet USB bellek, 4 adet ram, 1 adet cep telefonu ve 4 adet mining sistemi ele geçirildi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, ikametlerde bulunan 2 şahıs gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.