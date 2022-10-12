Kayseri'de kaçak alkol yapımında kullanılan 2 bin 620 litre etil alkol ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda kaçak alkol yapımında kullanılan 2 bin 620 litre etil alkol ele geçirildi.

PAYLAŞ
  • 12.10.2022 11:19
  • Güncelleme: 12.10.2022 13:13
Kayseri'de kaçak alkol yapımında kullanılan 2 bin 620 litre etil alkol ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda; kaçak alkol yapımında kullanılan 2 bin 620 litre etil alkol ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak alkol üreten zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda; 2 bin 620 litre etil alkol ile etil alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Öte yandan, yapılan çalışmalarda, 180 adet alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYÜ'de Öğrenci Kulüp ve Toplulukları Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

KAYÜ'de Öğrenci Kulüp ve Toplulukları Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

Tarım anneleri evlerine kavuşuyor

Tarım anneleri evlerine kavuşuyor

Kayseri'de kaçak alkol yapımında kullanılan 2 bin 620 litre etil alkol ele geçirildi

Kayseri'de kaçak alkol yapımında kullanılan 2 bin 620 litre etil alkol ele geçirildi

Sosyal medya verilerini satan 15 kişi gözaltına alındı

Sosyal medya verilerini satan 15 kişi gözaltına alındı

Büyükşehir'in tarım ve hayvancılığa destek tutarı 24 milyon TL'ye ulaştı

Büyükşehir'in tarım ve hayvancılığa destek tutarı 24 milyon TL'ye ulaştı

Kayseri Soğanlı Vadisi'ne sonbaharda da turist akını

Kayseri Soğanlı Vadisi’ne sonbaharda da turist akını

Çok Okunanlar
1
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

6
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 ilçe kaymakamı Ali Dağı'ndan uçtu

4 ilçe kaymakamı Ali Dağı'ndan uçtu

Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek

Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek

DAHA FAZLA
Spor A.Ş. 2'nci Güz Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı

Spor A.Ş. 2’nci Güz Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı

Soğuk havalara karşı bağışıklığı güçlendirecek bitkisel çözümler neler?

Soğuk havalara karşı bağışıklığı güçlendirecek bitkisel çözümler neler?

Kayserisporlu futbolcular lise öğrencileriyle buluştu

Kayserisporlu futbolcular lise öğrencileriyle buluştu

Başkan Yalçın, Bakan Özer'e eğitim yatırımlarını anlattı

Başkan Yalçın, Bakan Özer'e eğitim yatırımlarını anlattı

İş adamı İsa Gün'ün acı günü

İş adamı İsa Gün'ün acı günü