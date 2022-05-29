Kayseri'de İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü kutlandı

Kayseri'de İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ve Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (DİVA-SEN) işbirliğiyle düzenlenen etkinlikle kutlandı.

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  • 29.05.2022 16:17
  • Güncelleme: 29.05.2022 16:28
Kayseri'de İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü kutlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de İstanbul’un fethinin 569’uncu yıldönümü, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ve Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (DİVA-SEN) işbirliğiyle düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Hunat Hatun Medresesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve DİVA-SEN Kayseri Şube Başkanı İlhan Zafer, dernek yönetim kurulu ve öğrenciler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Fatih Sultan Mehmet Kaside Grubu tarafından okunan kasidelerle devam etti. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Derneği öğrencilerinin şiirlerini okumasının ardından kasidelerle devam eden program Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi. Program sonrası konuşan Dernek Genel Başkan Yardımcısı İlhan Zafer, İstanbul’un fethinin önemli bir gün olduğunu söyleyerek, "Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin İstanbul’un fethinin 569’uncu yıldönümü olması sebebiyle bugün bizim için önemli bir gün. Biz fetih ruhunu gençliğimize, geleceğimiz olan yavrularımıza anlatmak istiyoruz. Fethin işgal olmadığını, fethin zulüm olmadığını, fethin kararmış gönüllere hitap etmek olduğunu, gönüllere girmek olduğunu gelecek nesillere anlatmaya gayret ediyoruz. Bu programda geçmişlerimiz için Fatih Sultan Mehmet’in ruhu için okunan hatmi şeriflerin duası yapılacak. Fetih ruhu gençlerimize anlatılacak. Biz vakıf ve sendika olarak, bugünlerimizi önemsiyoruz. Çünkü bugünlerimiz bizim geçmişimiz ve tarihimiz. Biz geçmişimizi gelecek nesillerimize iyi anlatabilirsek, iyi bir nesil yetiştirebileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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İHA

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