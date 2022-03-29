Kayseri'de ilginç olay kuyulara 14 kişinin atıldığını iddia etti, ekipleri harekete geçirdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde '2 kuyuya 14 insanın atılarak üzerine toprak örttüklerini' iddia eden şahıs, ekipleri harekete geçirdi. 'Kuyudan gelen sesleri duyuyorum, siz duymuyor musunuz' diyerek yardım isteyen şahıs, ekipleri hayrete düşürdü.

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  • 29.03.2022 13:34
  • Güncelleme: 29.03.2022 14:09
Kayseri'de ilginç olay kuyulara 14 kişinin atıldığını iddia etti, ekipleri harekete geçirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ’2 kuyuya 14 insanın atılarak üzerine toprak örttüklerini’ iddia eden şahıs, ekipleri harekete geçirdi. ’Kuyudan gelen sesleri duyuyorum, siz duymuyor musunuz’ diyerek yardım isteyen şahıs, ekipleri hayrete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi 412. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Orhan M. 112’yi arayarak sokak üzerinde bulunan kuyulara 14 kişinin atıldığını ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye giden ekipler, şahsı dinledikten sonra kuyularda inceleme yaptı. Kuyuların yanı yaklaşarak kulaklarını kapatan ve ’içerinden sesler geliyor, duymuyor musunuz’ diyerek ortalığı birbirine katan şahıs, ekipleri hayrete düşürdü. ’Namussuzum burada var. İtfaiye ekipleri de kuyuya inerek, inceleme yaptı. Yapılan incelemede kuyularda olumsuz bir duruma rastlanmadı. Orhan M. ifadesi alınması üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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