Kayseri'de İlber Ortaylı'ya yoğun ilgi

5. Kitap Fuarı'na katılmak üzere Kayseri'ye gelen ünlü tarihçi-yazar İlber Ortaylı, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Konferanstaki konuşmasında

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  • 23.10.2022 16:36
  • Güncelleme: 23.10.2022 16:49
Kayseri'de İlber Ortaylı'ya yoğun ilgi
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5. Kitap Fuarı’na katılmak üzere Kayseri’ye gelen ünlü tarihçi-yazar İlber Ortaylı, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Konferanstaki konuşmasında

Kayseri gibi bir şehrin her memlekette bulunmadığını söyleyen Ortaylı, "Dünyanın en hızlı tıbbi devrim yapan ülkelerinden biri, belki de birincisiyiz” dedi.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta konuşan İlber Ortaylı, “Böyle bir milletin bu topluma yerleşmesi çok enteresan, hemen uyum sağlıyoruz. Üzerinden geçilen milletler var. İran, Orta Doğu ve nihayetinde Bizans gibi yerleri örnek verebiliriz. Bizans’ın çok etkisi var mı? Tabii ki var. Kelimelerimizin yüzde 10’a yakını Yunanca’dır. Yani doğudaki Türklerin bağlamak gibi, kilitlemek gibi anahtar anlamına gelen, ’açkı’ gibi bir takım kelimelerin hepsi Rumca’dan gelmedir. Ancak lisanımızın yüzde 40’ı Farsça’dır ve Arapça da o yolla gelmiştir. Onun için dilimizde sadeleştirme yapmak her zaman çok da mantıklı olmuyor. Selçuklu devrinde tarikatlar çok büyük rol oynadı. Çünkü tarikatlar devletin yapmadığı bir şeyi yaptılar. İnsanları İslamize ettiler. Cihat, illa kavga ile olmaz. Bir kültür ve içtihatla olur. Türkiye gelişiyor. Bunu siz fark etmezsiniz. Çünkü karamsar bir hava var. Mesleklerdeki insanlara dikkat etmeme var. Dünyanın en hızlı tıbbi devrim yapan ülkelerinden biri, belki de birincisiyiz. Bunu ben söylemiyorum. Tıpçılar söylüyor. Hatta onlar da söylemiyor. Ecnebiler söylüyor, bu çok açık bir şey. Burada kanserlisi geliyor, deri hastalığı olan geliyor, tonla adam geliyor buraya, İstanbul’daki hastanelere. Bunları araştırın öğrenin” ifadelerini kullandı.

Kayseri hakkında da konuşan Ortaylı, “Burası enteresan bir şehirdir. Her memlekette bulunmaz. ’Cimri’ diyorlar, oluversin. ’Çok mizahçı’ diyorlar, o da oluversin. Yalnız burası çalışır. Geçen asırdan beri sanayi ürünü ihraç eder. Kendine göre okuma gayreti içerisindedir. Kayseri gibi böyle bir şehir her memlekette bulunmaz. Kayseri önemli bir şehir, buranın kendine göre bir mantalitesi var. Mühim olan böyle bir memleketin bu ziraata, bu ekonomiye ve bu sanayiye katkısı bu kadar büyük olan bir şehrin neleri yapabileceğidir” dedi.

Konferansa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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İHA

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