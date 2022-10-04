Kayseri'de İHA ve ZİHA pilotları yetişiyor

Kayseri'de İnsansız Hava Aracı (İHA) ticari pilot ve Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) eğitimlerine katılan kursiyerler eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandılar.

PAYLAŞ
  • 04.10.2022 19:02
  • Güncelleme: 04.10.2022 19:02
Kayseri'de İHA ve ZİHA pilotları yetişiyor

Kayseri’de Skyview Havacılık ve Ostim Teknik Üniversitesi işbirliği ile İnsansız Hava Aracı  (İHA) ticari pilot ve Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) eğitimleri verildi. Kurs eğitmeni Berkan Seferoğlu’nun beş gün süreyle verdiği teorik ve uygulamalı eğitimin sonunda kursiyerler, İHA-1 sınıfı 25 kiloya kadar olan İHA ve ZİHA kullanabilecekleri sertifikayı almaya hak kazandılar.
Bilinçli, yetişmiş, çeşitli sektörlere yönelik çalışmalar yapabilen İHA pilotları yetiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Seferoğlu, “Sertifikalı eğitim ile araştırmacıların teknoloji kullanım yetisini arttırırken özellikle gençlerin istihdam olanaklarını geliştirmek ve vasıf kazandırmayı hedefledik. Skyview Havacılık ve Ostim Teknik Üniversitesi işbirliği ile İHA 1 yetkisine sahip olup çeşitli illerimizde eğitimler vermekteyiz. Bugün de Kayseri’deki eğitimlerimizi tamamlamış bulunmaktayız. 25 kursiyerimiz İHA-1 sınıfı sertifika almaya hak kazanmıştır” şeklinde konuştu. 

‘HEDEFİMİZ BİLİNÇLİ BİR İHA PİLOTU YAPMAK’
Ulusal ve uluslararası rekabet gücünü arttırabilmek için gerekli eğitim faaliyetlerine devam edeceklerini dile getiren Seferoğlu, “En önemli amacımız Türk gençliğine havacılık ve vatan sevgisini aşılayarak, birçok meslek dalında Havacılık Bilgisi, Motor, Meteoroloji, El Becerisi vb. konularda bilgi ve tecrübelerimizi aktarmaktayız. Çoğu dünya ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de İHA’lar tarafından uyulması gereken kurallar bulunmaktadır. Kursiyerlerimizi daha bilinçli bir İHA Pilotu yapmak hedefimizdir. Son dönemde de revaçta olan havadan zirai ilaçlama sistemi oldukça ilgi görüyor. Giderek yaygınlaşan ve yeni sektörlere kapı açan İHA sistemleri ve eğitimleri popüler hale geldiği görülmektedir. Bu konuda ulusal ve uluslararası rekabet gücünü arttırabilmek için gerekli eğitim faaliyetlerimizi devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek'e ziyaretler devam ediyor

Vali Çiçek'e ziyaretler devam ediyor

Milli Yol Partisi İl Başkanı Özlü'den KGC'ye ziyaret

Milli Yol Partisi İl Başkanı Özlü'den KGC'ye ziyaret

Kayserispor'un Türkiye Kupası'nda rakibi Iğdır FK oldu

Kayserispor’un Türkiye Kupası’nda rakibi Iğdır FK oldu

Kayseri Büyükşehir, başkentteki festivalde yerini aldı

Kayseri Büyükşehir, başkentteki festivalde yerini aldı

Yakıt tankı patladı: 4 yaralı

Yakıt tankı patladı: 4 yaralı

ERÜ'de 'Rektör-Öğrenci Buluşması' etkinliği devam ediyor

ERÜ'de 'Rektör-Öğrenci Buluşması' etkinliği devam ediyor

Çok Okunanlar
1
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

2
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

6
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri Şeker, sektörde 'İLK ve TEK' olma özelliğini devam ettiriyor.

Kayseri Şeker, sektörde "İLK ve TEK" olma özelliğini devam ettiriyor.

Kayseri'de bir kadın seyir halindeki araçtan atıldı

Kayseri'de bir kadın seyir halindeki araçtan atıldı

DAHA FAZLA
100 bin TL nakit para çalan 3 şahıs yakalandı

100 bin TL nakit para çalan 3 şahıs yakalandı

Kayseri'de İHA ve ZİHA pilotları yetişiyor

Kayseri’de İHA ve ZİHA pilotları yetişiyor

Kayseri SGK'dan büyük operasyon

Kayseri SGK'dan büyük operasyon

Kayserispor PFDK'lık oldu

Kayserispor PFDK'lık oldu

Şüphe üzerine durdurulan şahıstan uyuşturucu madde çıktı

Şüphe üzerine durdurulan şahıstan uyuşturucu madde çıktı