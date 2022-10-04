Kayseri’de İHA ve ZİHA pilotları yetişiyor

Kayseri’de Skyview Havacılık ve Ostim Teknik Üniversitesi işbirliği ile İnsansız Hava Aracı (İHA) ticari pilot ve Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) eğitimleri verildi. Kurs eğitmeni Berkan Seferoğlu’nun beş gün süreyle verdiği teorik ve uygulamalı eğitimin sonunda kursiyerler, İHA-1 sınıfı 25 kiloya kadar olan İHA ve ZİHA kullanabilecekleri sertifikayı almaya hak kazandılar.

Bilinçli, yetişmiş, çeşitli sektörlere yönelik çalışmalar yapabilen İHA pilotları yetiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Seferoğlu, “Sertifikalı eğitim ile araştırmacıların teknoloji kullanım yetisini arttırırken özellikle gençlerin istihdam olanaklarını geliştirmek ve vasıf kazandırmayı hedefledik. Skyview Havacılık ve Ostim Teknik Üniversitesi işbirliği ile İHA 1 yetkisine sahip olup çeşitli illerimizde eğitimler vermekteyiz. Bugün de Kayseri’deki eğitimlerimizi tamamlamış bulunmaktayız. 25 kursiyerimiz İHA-1 sınıfı sertifika almaya hak kazanmıştır” şeklinde konuştu.

‘HEDEFİMİZ BİLİNÇLİ BİR İHA PİLOTU YAPMAK’

Ulusal ve uluslararası rekabet gücünü arttırabilmek için gerekli eğitim faaliyetlerine devam edeceklerini dile getiren Seferoğlu, “En önemli amacımız Türk gençliğine havacılık ve vatan sevgisini aşılayarak, birçok meslek dalında Havacılık Bilgisi, Motor, Meteoroloji, El Becerisi vb. konularda bilgi ve tecrübelerimizi aktarmaktayız. Çoğu dünya ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de İHA’lar tarafından uyulması gereken kurallar bulunmaktadır. Kursiyerlerimizi daha bilinçli bir İHA Pilotu yapmak hedefimizdir. Son dönemde de revaçta olan havadan zirai ilaçlama sistemi oldukça ilgi görüyor. Giderek yaygınlaşan ve yeni sektörlere kapı açan İHA sistemleri ve eğitimleri popüler hale geldiği görülmektedir. Bu konuda ulusal ve uluslararası rekabet gücünü arttırabilmek için gerekli eğitim faaliyetlerimizi devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.