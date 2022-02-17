Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
- 17.02.2022 13:58
- Güncelleme: 17.02.2022 14:03
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde metruk binadan demir hırsızlığı yaptığı tespit edilen U.A., M.D., ve M.A., isimli 3 şahıs suçüstü yakalandı. Şüpheliler, adli tabiplikten geçirilerek adliyeye sevk edildi.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN