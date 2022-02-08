Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından, 4 depo ve bir iş yerine düzenlenen operasyonda 20 kamyonet çalıntı malzeme geçirildi.

PAYLAŞ
  • 08.02.2022 18:51
  • Güncelleme: 08.02.2022 23:40
Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından, 4 depo ve bir iş yerine düzenlenen operasyonda 20 kamyonet çalıntı malzeme geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, 40 polisin katılımıyla 4 depo ve bir iş yerine operasyon düzenlendi. Depolarda ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 20 kamyonet dolusu elektrikli ev aletleri, televizyon ve bisiklet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler belediye ekipleri ve polisler tarafından kamyonetlere yüklenerek emniyete götürüldü.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan İmamoğlu İranlı sanayiciler ile görüştü

Başkan İmamoğlu İranlı sanayiciler ile görüştü

Kocasinan Belediyesi'nden haşerelere karşı etkin mücadele

Kocasinan Belediyesi'nden haşerelere karşı etkin mücadele

Başkan Çolakbayrakdar'dan 'sigarayı bırakın' çağrısı

Başkan Çolakbayrakdar'dan 'sigarayı bırakın' çağrısı

Başkan Büyükkılıç: '3 bin 200 küçükbaş dağıtacağız'

Başkan Büyükkılıç: '3 bin 200 küçükbaş dağıtacağız'

Polise yakalanmamak için kanepe ile duvar arasına saklandı

Polise yakalanmamak için kanepe ile duvar arasına saklandı

Talas'ta Şubat Ayı Meclis Toplantısı

Talas'ta Şubat Ayı Meclis Toplantısı

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi

Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi

Jandarmadan servis araçları denetimi

Jandarmadan servis araçları denetimi

DAHA FAZLA
Cemre toprağa düşecek

Cemre toprağa düşecek

Kayseri'de DEAŞ Üyesi 5 kişi yakalandı

Kayseri'de DEAŞ Üyesi 5 kişi yakalandı

Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi korona virüs şoku

Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi korona virüs şoku

Okullar açıldı, okul servis denetimleri arttı

Okullar açıldı, okul servis denetimleri arttı

KTO Kayseri E-İhracat Danışmanlık Ofisi projesi hayata geçiriliyor

KTO Kayseri E-İhracat Danışmanlık Ofisi projesi hayata geçiriliyor