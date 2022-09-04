Kayseri'de hırsızlara göz açtırılmıyor

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

PAYLAŞ
  • 04.09.2022 11:36
  • Güncelleme: 04.09.2022 14:44
Kayseri'de hırsızlara göz açtırılmıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, 60 metre iletişim kablosu çalınması, 350 metre döşeme kumaşı çalınması olayı, demir mazgalların çalınması olayıyla ilgili 3 kişi, ’bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık’ suçundan aranan 1 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürüldü.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
3.5 asırlık çarşı 'çiçek' açtı

3.5 asırlık çarşı 'çiçek' açtı

Büyükşehir'den tek tık ile online hizmetler

Büyükşehir'den tek tık ile online hizmetler

Glütensiz Kafe 1 yılda 73 bin kişiyi ağırladı

Glütensiz Kafe 1 yılda 73 bin kişiyi ağırladı

Büyükkılıç'tan 10 bin öğrenciye 40 milyon TL'lik 'eğitim' desteği

Büyükkılıç'tan 10 bin öğrenciye 40 milyon TL'lik 'eğitim' desteği

Akdeniz'in su altı dünyasını keşfediyorlar

Akdeniz'in su altı dünyasını keşfediyorlar

Kayseri'de hırsızlara göz açtırılmıyor

Kayseri'de hırsızlara göz açtırılmıyor

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

4
Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

5
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

6
Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

Kayseri'de drift yarışlarına yoğun ilgi

Kayseri’de drift yarışlarına yoğun ilgi

DAHA FAZLA
Tarihi medresenin durumu içler acısı

Tarihi medresenin durumu içler acısı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

KASKİ'den Hacılar'a kanalizasyon hattı

KASKİ’den Hacılar’a kanalizasyon hattı

Enerji içecekleri kalp krizine sebep olabiliyor

Enerji içecekleri kalp krizine sebep olabiliyor

Başkan Çolakbayrakdar'dan diyabetli çocuklara iğnesiz sensörlü ölçüm cihazı

Başkan Çolakbayrakdar'dan diyabetli çocuklara iğnesiz sensörlü ölçüm cihazı