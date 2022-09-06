Kayseri'de 'hipnoz davası' ile ilgili yargılanan avukatlardan tutuklu M.Ö. tahliye edildi

Emekli Albay ve Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok'un 2009 yılında Kayseri'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili yürüttüğü soruşturmada 3 astsubaya hipnozla işkence yaptığı iddiasıyla yargılandığı dava ile ilgili olarak 3 avukatın yargılanmasına devam edildi. 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.Ö., tutuksuz sanıklar V.Ö. ile O.Y. ve avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık M.Ö. ifadesinde, “Polise gelen sözde bir ihbar üzerine buradayım. Bu ihbar değil düpedüz iftira” diye konuştu. Mahkeme heyeti tutuklu sanık M.Ö.'nün tahliyesine karar verirken, duruşma ileri bir tarihe erteledi.