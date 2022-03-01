Kayseri’de havaların ısınması balığa ilgiyi azalttı

Protein, fosfor, selenyum, B grubu, A ve D vitaminleri bakımından oldukça zengin olan balık, özellikle soğuk kış günlerinde tüketiliyor. Kayseri’de havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte tezgahlara olan ilgi de azaldı. Balığın her zaman tüketilen bir besin olduğunu belirten balık satıcısı Mehmet Boran, çiftlikler ve soğuk hava depoları sayesinde 12 ay balık tüketilebildiğini söyledi.

“HAVALAR ISININCA BALIK YENMEZ ALGISI YANLIŞ”

‘Havalar ısınınca balık yenmez’ gibi bir algı olduğunu belirten Boran, “Bizim ilimizde havalar ısınınca balığa rağbet düşüyor. Kar yağmadığı zaman balık yenmez hesabı yapanlar var. Bu yüzden işlerimiz biraz düşüyor. Bize dondurulmuş, taze balıklar geliyor. Hiçbir zaman balıksız kalmıyoruz” dedi.

Vatandaşların balık tercihi üzerinde fiyatın etkili olduğunu belirten Boran, “Sürekli gezen müşterilerimiz var. Fiyatları kontrol ediyorlar ve uygun balık almaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Kayseri’deki balık tezgahlarındaki bazı balıkların güncel fiyatı şu şekilde:

Hamsi: 35 lira

Alabalık 35-40 lira.

Mezgit: 53 lira

Somon: 65 lira

Barbun 75 lira

Çipura: 75-85 lira

Levrek: 87-110- 120 lira

Turna: 79 lira.