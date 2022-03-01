Kayseri'de havaların ısınması balığa ilgiyi azalttı

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte balık tüketimi de azaldı. Bu durumun tezgah satışlarına da olumsuz olarak yansıdığı belirtildi. 

PAYLAŞ
  • 01.03.2022 11:30
  • Güncelleme: 01.03.2022 11:30
Kayseri'de havaların ısınması balığa ilgiyi azalttı

Protein, fosfor, selenyum, B grubu, A ve D vitaminleri bakımından oldukça zengin olan balık, özellikle soğuk kış günlerinde tüketiliyor. Kayseri’de havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte tezgahlara olan ilgi de azaldı. Balığın her zaman tüketilen bir besin olduğunu belirten balık satıcısı Mehmet Boran, çiftlikler ve soğuk hava depoları sayesinde 12 ay balık tüketilebildiğini söyledi. 

“HAVALAR ISININCA BALIK YENMEZ ALGISI YANLIŞ”

‘Havalar ısınınca balık yenmez’ gibi bir algı olduğunu belirten Boran, “Bizim ilimizde havalar ısınınca balığa rağbet düşüyor. Kar yağmadığı zaman balık yenmez hesabı yapanlar var. Bu yüzden işlerimiz biraz düşüyor. Bize dondurulmuş, taze balıklar geliyor. Hiçbir zaman balıksız kalmıyoruz” dedi.

Vatandaşların balık tercihi üzerinde fiyatın etkili olduğunu belirten Boran, “Sürekli gezen müşterilerimiz var. Fiyatları kontrol ediyorlar ve uygun balık almaya çalışıyorlar” diye konuştu. 

Kayseri’deki balık tezgahlarındaki bazı balıkların güncel fiyatı şu şekilde:
Hamsi: 35 lira
Alabalık 35-40 lira.
Mezgit: 53 lira
Somon: 65 lira
Barbun 75 lira
Çipura: 75-85 lira
Levrek: 87-110- 120 lira
Turna: 79 lira.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta 'esnaf buluşmaları' yüz güldürüyor

Talas'ta 'esnaf buluşmaları' yüz güldürüyor

Başkan Çolakbayrakdar: 'Erkilet Bulvarı ve Yeşil Mahalle, yeni yüze kavuşuyor'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Erkilet Bulvarı ve Yeşil Mahalle, yeni yüze kavuşuyor'

Sultan Sazlığı yürüyüş yolları onarılıyor

Sultan Sazlığı yürüyüş yolları onarılıyor

Kocasinan'ın sporcuları başarıdan başarıya koşuyor

Kocasinan'ın sporcuları başarıdan başarıya koşuyor

Büyükşehirin kültür sanat etkinlikleri sürüyor

Büyükşehirin kültür sanat etkinlikleri sürüyor

Kayseri'de havaların ısınması balığa ilgiyi azalttı

Kayseri’de havaların ısınması balığa ilgiyi azalttı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

4
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

5
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

6
İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserili sporcular Balkan ve Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Kayserili sporcular Balkan ve Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek

Büyüksimitçi: Ukrayna-Rusya savaşının uzun sürmesi, ekonomimizi olumsuz etkiler

Büyüksimitçi: Ukrayna-Rusya savaşının uzun sürmesi, ekonomimizi olumsuz etkiler

DAHA FAZLA
Bünyan'da yol bakım çalışmaları devam ediyor

Bünyan'da yol bakım çalışmaları devam ediyor

Eşi tarafından 18 yerinden bıçaklanan kadın: 'Hakkını helal et seni öldüreceğim' dedi

Eşi tarafından 18 yerinden bıçaklanan kadın: “Hakkını helal et seni öldüreceğim” dedi

Yıllardır süren gelenek yaşatılmaya çalışılıyor

Yıllardır süren gelenek yaşatılmaya çalışılıyor

Küçük Mira, Wushu'da birinci oldu

Küçük Mira, Wushu’da birinci oldu

Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı