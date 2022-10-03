Kayseri'de hava sıcaklıkları düşüyor, yağış geliyor
Kayseri'de hava sıcaklıkları 3 ila 7 derece arasında düşecek. Kent genelinde bu hafta içi sıcaklık en yüksek 25, en düşük 21 derece olacak.
- 03.10.2022 16:42
- Güncelleme: 03.10.2022 16:42
Salı, Çarşamba ve Cuma günleri ise aralıklarla yağış geçişleri bekleniyor.
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, 3-7 Ekim 2022 hafta içini kapsayan hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre kent genelinde sıcaklıklar, geçtiğimiz günlere göre 3 – 7 derece birden düşecek. Salı, Çarşamba ve Cuma günü ise yağış bekleniyor.
Hafta içinde ilçelerde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık değerleri şöyle;
Akkışla: En düşük 3, en yüksek 23 derece
Bünyan: En düşük 3, en yüksek 23 derece
Develi: En düşük 8, en yüksek 25 derece
Felahiye: En düşük 7, en yüksek 23 derece
Hacılar: En düşük 8, en yüksek 22 derece
İncesu: En düşük 6, en yüksek 24 derece
Özvatan: En düşük 4, en yüksek 22 derece
Pınarbaşı: En düşük 3, en yüksek 24 derece
Sarıoğlan: En düşük: 7, en yüksek 24 derece
Sarız: En düşük 1, en yüksek 24 derece
Tomarza: En düşük 1, en yüksek 24 derece
Yahyalı: En düşük 3, en yüksek 24 derece
Yeşilhisar: En düşük 7, en yüksek 28 derece.