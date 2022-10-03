Kayseri’de hava sıcaklıkları düşüyor, yağış geliyor

Salı, Çarşamba ve Cuma günleri ise aralıklarla yağış geçişleri bekleniyor.

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, 3-7 Ekim 2022 hafta içini kapsayan hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre kent genelinde sıcaklıklar, geçtiğimiz günlere göre 3 – 7 derece birden düşecek. Salı, Çarşamba ve Cuma günü ise yağış bekleniyor.

Hafta içinde ilçelerde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık değerleri şöyle;

Akkışla: En düşük 3, en yüksek 23 derece

Bünyan: En düşük 3, en yüksek 23 derece

Develi: En düşük 8, en yüksek 25 derece

Felahiye: En düşük 7, en yüksek 23 derece

Hacılar: En düşük 8, en yüksek 22 derece

İncesu: En düşük 6, en yüksek 24 derece

Özvatan: En düşük 4, en yüksek 22 derece

Pınarbaşı: En düşük 3, en yüksek 24 derece

Sarıoğlan: En düşük: 7, en yüksek 24 derece

Sarız: En düşük 1, en yüksek 24 derece

Tomarza: En düşük 1, en yüksek 24 derece

Yahyalı: En düşük 3, en yüksek 24 derece

Yeşilhisar: En düşük 7, en yüksek 28 derece.