Kayseri'de hava sıcaklıkları düşüyor, yağış geliyor

Kayseri'de hava sıcaklıkları 3 ila 7 derece arasında düşecek. Kent genelinde bu hafta içi sıcaklık en yüksek 25, en düşük 21 derece olacak.

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  • 03.10.2022 16:42
  • Güncelleme: 03.10.2022 16:42
Kayseri'de hava sıcaklıkları düşüyor, yağış geliyor

  Salı, Çarşamba ve Cuma günleri ise aralıklarla yağış geçişleri bekleniyor.

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, 3-7 Ekim 2022 hafta içini kapsayan hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre kent genelinde sıcaklıklar, geçtiğimiz günlere göre 3 – 7 derece birden düşecek. Salı, Çarşamba ve Cuma günü ise yağış bekleniyor.

Hafta içinde ilçelerde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık değerleri şöyle; 
Akkışla: En düşük 3, en yüksek 23 derece 
Bünyan: En düşük 3, en yüksek 23 derece 
Develi: En düşük 8, en yüksek 25 derece 
Felahiye: En düşük 7, en yüksek 23 derece
Hacılar: En düşük 8, en yüksek 22 derece 
İncesu: En düşük 6, en yüksek 24 derece 
Özvatan: En düşük 4, en yüksek 22 derece
Pınarbaşı: En düşük 3, en yüksek 24 derece
Sarıoğlan: En düşük: 7, en yüksek 24 derece
Sarız: En düşük 1, en yüksek 24 derece
Tomarza: En düşük 1, en yüksek 24 derece
Yahyalı: En düşük 3, en yüksek 24 derece
Yeşilhisar: En düşük 7, en yüksek 28 derece.

1ha

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