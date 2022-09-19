Kayseri'de hava sıcaklıkları düşecek

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporlarında Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşeceği ve yağışların geleceği bilgisi verildi.

PAYLAŞ
  • 19.09.2022 10:02
  • Güncelleme: 19.09.2022 10:41
Kayseri'de hava sıcaklıkları düşecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporlarında Kayseri’de hava sıcaklıklarının düşeceği ve yağışların geleceği bilgisi verildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıkları ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bölgemize bağlı illerde sıcaklıkların, 21.09.2022 Çarşamba gününden başlamak üzere kademeli olarak düşerek, hafta ortasından itibaren yağışlarla birlikte hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çarşamba gününden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere Bölge genelinde görülmesi bekleniyor. Serin ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 4 ila 9 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.”

Diğer yandan yapılan açıklamada, Kayseri’de bugün 30 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığının 23 Eylül tarihine kadar 10 derece düşerek 20 derece olacağı da belirtildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Eski Sümerbank Çalışanlarından Geleneksel Buluşma

Eski Sümerbank Çalışanlarından Geleneksel Buluşma

Büyükkılıç, 1 bakan yardımcısı ve 3 büyükelçiyi makamında ağırladı

Büyükkılıç, 1 bakan yardımcısı ve 3 büyükelçiyi makamında ağırladı

Lokanta işletmecisi cinayetinin faili yakalandı

Lokanta işletmecisi cinayetinin faili yakalandı

Kayserispor - Trabzonspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor - Trabzonspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Başkan Odakır: 'Aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin hakkını ödememiz zor'

Başkan Odakır: 'Aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin hakkını ödememiz zor'

Devlet Bahçeli: 'Doğu Türkistan davası emin ellerde'

Devlet Bahçeli: 'Doğu Türkistan davası emin ellerde'

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler'de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler’de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

3
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

4
Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

5
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

6
Kayseri'de sulama kanalı yanında erkek cesedi bulundu

Kayseri'de sulama kanalı yanında erkek cesedi bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydınlıkevler'de Şüpheli çanta paniği

Aydınlıkevler'de Şüpheli çanta paniği

Yumurta fiyatlarında artış

Yumurta fiyatlarında artış

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar'dan Yenişehir Mahallesine kütüphane müjdesi

Başkan Çolakbayrakdar’dan Yenişehir Mahallesine kütüphane müjdesi

'Altının aşağı yönlü hareketi devam ediyor'

‘Altının aşağı yönlü hareketi devam ediyor’

Kayseri'de büyükşehir ile hareketli bir gün

Kayseri'de büyükşehir ile hareketli bir gün

Talas Belediyesi bir okulu daha ilçeye kazandırıyor

Talas Belediyesi bir okulu daha ilçeye kazandırıyor

Melikgazi'de Mahalle Etkinlikleri Subaşı ve Küçük Bürüngüz ile devam etti

Melikgazi'de Mahalle Etkinlikleri Subaşı ve Küçük Bürüngüz ile devam etti