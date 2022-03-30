Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri ve ilçelerinde hatimle teravih kıldırılacak camiler belirlendi. Bu Ramazan toplam 17 camide teravih namazları, hafız olan din görevlileri tarafından kıldırılacak.  

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  • 30.03.2022 11:10
  • Güncelleme: 30.03.2022 11:10
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Rahmet ayı Ramazan’ın en güzel ibadeti oruç, onun süsü de ibadetler ve teravih namazıdır. İlk teravih, 1 Nisan Cuma akşamı kılınacak.
Kayseri Müftülüğü’nden yapılan açıklamaya göre 4’ü Kocasinan’da, 6’sı Melikgazi’de, 4’ü Talas’ta, 1’er tane Develi, Sarıoğlan, Felahiye, Hacılar ilçelerinde olmak üzere toplam 17 camide teravih namazı hafız imamlar tarafından hatimle kıldırılacak. Bünyan, İncesu ve Yahyalı ilçelerinde ise hatimle teravih kılınacak cami bulunmuyor. 

Hatimle teravih namazı kılınacak camilerin listesi şu şekilde;
İLÇE            CAMİ/MESCİT ADI
Kocasinan        Mehmet Ulutaş Mescidi
Kocasinan        Gevher Nesibe Camii
Kocasinan        Kurşunlu Camii
Melikgazi         Cami-i Kebir Camii
Melikgazi          Gülük Camii
Melikgazi        Günaydın Sultan Camii
Melikgazi        Han Camii
Melikgazi        Hasan Hoca C.
Melikgazi        M.Sinan Mh. Bahçelievler Camii
Develi        Mustafa Büyük Camii
Talas            Altıntepe Camii
Talas            Hacı Sait Yuttaş Camii
Talas            Harman Camii
Talas            Yüzakı Ali Efendi Camii
Felahiye        Büyüktoraman Merkez Camii
Hacılar        Baktıroğlu Camii
Sarıoğlan        Çiftlik Bağlarbaşı Camii

1ha

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