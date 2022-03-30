Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler
Kayseri ve ilçelerinde hatimle teravih kıldırılacak camiler belirlendi. Bu Ramazan toplam 17 camide teravih namazları, hafız olan din görevlileri tarafından kıldırılacak.
- 30.03.2022 11:10
- Güncelleme: 30.03.2022 11:10
Rahmet ayı Ramazan’ın en güzel ibadeti oruç, onun süsü de ibadetler ve teravih namazıdır. İlk teravih, 1 Nisan Cuma akşamı kılınacak.
Kayseri Müftülüğü’nden yapılan açıklamaya göre 4’ü Kocasinan’da, 6’sı Melikgazi’de, 4’ü Talas’ta, 1’er tane Develi, Sarıoğlan, Felahiye, Hacılar ilçelerinde olmak üzere toplam 17 camide teravih namazı hafız imamlar tarafından hatimle kıldırılacak. Bünyan, İncesu ve Yahyalı ilçelerinde ise hatimle teravih kılınacak cami bulunmuyor.
Hatimle teravih namazı kılınacak camilerin listesi şu şekilde;
İLÇE CAMİ/MESCİT ADI
Kocasinan Mehmet Ulutaş Mescidi
Kocasinan Gevher Nesibe Camii
Kocasinan Kurşunlu Camii
Melikgazi Cami-i Kebir Camii
Melikgazi Gülük Camii
Melikgazi Günaydın Sultan Camii
Melikgazi Han Camii
Melikgazi Hasan Hoca C.
Melikgazi M.Sinan Mh. Bahçelievler Camii
Develi Mustafa Büyük Camii
Talas Altıntepe Camii
Talas Hacı Sait Yuttaş Camii
Talas Harman Camii
Talas Yüzakı Ali Efendi Camii
Felahiye Büyüktoraman Merkez Camii
Hacılar Baktıroğlu Camii
Sarıoğlan Çiftlik Bağlarbaşı Camii