Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Rahmet ayı Ramazan’ın en güzel ibadeti oruç, onun süsü de ibadetler ve teravih namazıdır. İlk teravih, 1 Nisan Cuma akşamı kılınacak.

Kayseri Müftülüğü’nden yapılan açıklamaya göre 4’ü Kocasinan’da, 6’sı Melikgazi’de, 4’ü Talas’ta, 1’er tane Develi, Sarıoğlan, Felahiye, Hacılar ilçelerinde olmak üzere toplam 17 camide teravih namazı hafız imamlar tarafından hatimle kıldırılacak. Bünyan, İncesu ve Yahyalı ilçelerinde ise hatimle teravih kılınacak cami bulunmuyor.

Hatimle teravih namazı kılınacak camilerin listesi şu şekilde;

İLÇE CAMİ/MESCİT ADI

Kocasinan Mehmet Ulutaş Mescidi

Kocasinan Gevher Nesibe Camii

Kocasinan Kurşunlu Camii

Melikgazi Cami-i Kebir Camii

Melikgazi Gülük Camii

Melikgazi Günaydın Sultan Camii

Melikgazi Han Camii

Melikgazi Hasan Hoca C.

Melikgazi M.Sinan Mh. Bahçelievler Camii

Develi Mustafa Büyük Camii

Talas Altıntepe Camii

Talas Hacı Sait Yuttaş Camii

Talas Harman Camii

Talas Yüzakı Ali Efendi Camii

Felahiye Büyüktoraman Merkez Camii

Hacılar Baktıroğlu Camii

Sarıoğlan Çiftlik Bağlarbaşı Camii