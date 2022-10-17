Kayseri'de güneşe aldanan elma ağacı çiçek açtı

Kayseri'de, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elma ağacı çiçeklendi. Üzerinde daha meyvesi bulunan ağacın çiçeklenmesi şaşırttı. 

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  • 17.10.2022 12:47
  • Güncelleme: 17.10.2022 12:47
Kayseri'de güneşe aldanan elma ağacı çiçek açtı

Kayseri’de sonbahar yaşanırken, havalar bir soğuyor bir ısınıyor. Bu da doğanın dengesini değiştirirken, bazı ağaçların çiçeklenmesine neden oldu. Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde bağevi bulunan Erol Umdu’ya ait bahçede elma ağacı çiçek açtı. Bahçede bulunan diğer badem, kayısı, kiraz gibi ağaçlarda ise çiçeklenme olmadı. İki ana gövdeden oluşan elma ağacının, bir dalında meyvesi dururken diğer dalında çiçek açması şaşkınlık oluşturdu. 

Bu durumun kendilerini de şaşırttığını belirten Erol Umdu, havaların soğuduğunu ancak zaman zaman kendini gösteren güneşin ağaçları yanılttığını söyledi. Önceden bu mevsimde daha çetin kış şartlarının olduğunu anımsatan Umdu, “Havalar bir ısınıyor, bir soğuyor. Bazı ağaçlar da iklime göre doğası gereği çiçekleniyor. Ağaçlar yaprak dökerken ve yerde kurumuş gazeller varken elma ağacının çiçek açması bizi de şaşırttı” dedi. 

Sıcak havanın aldatıcı olduğunu dile getiren ziraat yetkilileri de, zaman zaman bu şekilde erken çiçeklenme hadisesiyle karşılaşıldığını söylediler. Bu durumun iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu ifade eden yetkililer, erken çiçeklenmenin verimi düşebileceğine dikkat çekiyor.

1ha

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