'Kayseri'de geliştirilen Turkovac aşısı neden Kayseri'de üretilmiyor?'

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman Kayseri'de Prof.Dr.Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen Turkovac aşısı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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  • 10.02.2022 20:52
  • Güncelleme: 10.02.2022 20:52
'Kayseri'de geliştirilen Turkovac aşısı neden Kayseri'de üretilmiyor?'

Ataman evinden yaptığı açıklamada Erciyes Üniversitesinde geliştirilen ve acil kullanım onayı alan aşının üretim yerinin Kayseri değil Şanlıurfa’da olduğunu söylerek ‘’Kayseri’de geliştirilen aşı neden Kayseri’de üretilmiyor? Bu şehri cezalandırdığınız yetmedi mi? Aşının üretildiği Şanlıurfa’da Dollvet adındaki firmanın sahibi Akp eski milletvekili aday adayı…Şaşırdık mı? Hayır. 16-0 diye gezen Akp Kayseri milletvekilleri... Şehrimizde geliştirilen aşıyı bile Şanlıurfa’ya kaptırdınız.Yazık..’’ diyerek Ak Parti Kayseri Milletvekillerine eleştiride bulundu.
 Sosyal Medya hesabından yayınladığı videoda Başkan Ataman Prof.Dr.Aykut Özdarendeli’nin yeterince tanıtılmadığını da belirterek: ‘’Avrupa Biontech aşısını geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin’i Nobel ödülüne aday göstermeyi, resimlerini Euro’ya basmayı tartışırken biz neden Turkovac aşısını geliştiren hocamızı Aykut Özdarendeli’yi  yeterince tanıtmıyoruz?’’ ifadeleri kullandı.
 

Kurumsal Haber

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