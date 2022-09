Kayseri'de gaziler günü kutlandı

Kayseri’de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk heykeline çelenk bırakıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi’nin çelenkleri Atatürk Heykeline bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; ‘milli bağımsızlığımızı, vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla, vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli görevimizdir. Gazilere sahip çıkmak ve saygılı olmak milletimizin tarihine ve mazisine bağlılığının bir ifadesidir.’ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözleri, şehit ve gazilerimizce tescil edilmiş en büyük gurur ve teminatıdır. Bu sözler, aynı zamanda Atatürk’ün bir vasiyeti olarak kabul edilmeli ve devletimizin, milletimizin gazilere sahip çıkmasında her zaman dikkate alınmalıdır. Gaziler günümüzde mutluluğumuzu bizlerle paylaştığınızdan dolayı sizlere teşekkür ederim. Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına, ebedi komutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi ve rahmetli olan gazilerimizi saygıyla anar, hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluklar dilerim” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından şiir okunurken, tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.