Kayseri'de Futbol Aday Hakem Kursu açılıyor

Kayseri Futbol İl Hakem Kurulu Kayseri'de Aday Hakem Kursu açılacağını duyurdu.

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  • 02.11.2022 14:00
  • Güncelleme: 02.11.2022 15:03
Kayseri'de Futbol Aday Hakem Kursu açılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Futbol İl Hakem Kurulu Kayseri’de Aday Hakem Kursu açılacağını duyurdu.

Kayseri Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Cengiz Duman, hakem kursu açılacağını ve kurs için belirlenen kriterlerin oluşturulduğunu söyledi. Özellikle Kayseri’de amatör futbol müsabakalarının fazla olması ve hepsinden önemlisi yeni hakemleri Türk hakemliğine kazandırma amacı ile açılan aday hakem kursuna başvurular başladı. İl Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Cengiz Duman, erkek adaylar için en az 1 metre 70 santimetre, bayan adaylar için ise en az 1 metre 60 santimetre boy şartı arandığını belirterek, “Adaylar için aranılan kriterlerden birisi de 2006-1998 arası doğumlu olmaktır. Amatör futbol oynamış adaylar için ise yaş sınırı 26 olacaktır” dedi.

Başvuruların "www.tffhgdkayseri.org.tr" adresine yapılabileceği de belirtildi.

İHA

Kayseri Gündem
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