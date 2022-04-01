Kayseri'de feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu şahıs yanarak can verdi. Aynı binada oturan ve çıkan yangından etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi de tedavi altına alındı.

PAYLAŞ
  • 01.04.2022 02:26
  • Güncelleme: 01.04.2022 10:24
Kayseri'de feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu şahıs yanarak can verdi. Aynı binada oturan ve çıkan yangından etkilenen 3’ü çocuk 4 kişi de tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangının çıktığı evde yalnız yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu Yusuf A.B. (35) alevlerin arasından kaçamadı. Vücudunun bir bölümü yanan talihsiz adama ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Yapılan müdahalede Yusuf A. B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı binada oturan ve çıkan dumandan zehirlenen F.E.Ö., H.E.Ö. ve U.E.Ö. ile anneleri Y.H. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi de, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen şahsın yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Dart sporcuları Türkiye 2.'si oldu

Dart sporcuları Türkiye 2.'si oldu

Talas'ta Ramazan davulu çalınmaması kararından, tepkiler üzerine vazgeçildi

Talas’ta Ramazan davulu çalınmaması kararından, tepkiler üzerine vazgeçildi

Semt pazarında güncel sebze ve meyve fiyatları

Semt pazarında güncel sebze ve meyve fiyatları

Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı

Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı

Asayiş ekiplerinden huzur uygulaması

Asayiş ekiplerinden huzur uygulaması

KTO'da aile şirketleri semineri

KTO'da aile şirketleri semineri

Çok Okunanlar
1
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

2
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

5
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Salça Bidonu' içinde uyuşturucu ticaretini polis engelledi

'Salça Bidonu' içinde uyuşturucu ticaretini polis engelledi

Kayseri'de feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

Kayseri'de feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

DAHA FAZLA
Erol Bedir, hakkındaki suçlamalarla ilgili uzlaşmaya gitti

Erol Bedir, hakkındaki suçlamalarla ilgili uzlaşmaya gitti

38 bin lira değerinde malzeme çalan hırsız aranıyor

38 bin lira değerinde malzeme çalan hırsız aranıyor

Kayseri'de acil sağlık hizmetleri toplantısı

Kayseri’de acil sağlık hizmetleri toplantısı

OGS'den HGS'ye geçişte son gün

OGS'den HGS'ye geçişte son gün

Ev faresi yakalandı

Ev faresi yakalandı