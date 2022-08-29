Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

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  • 29.08.2022 13:41
  • Güncelleme: 29.08.2022 14:19
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Niğde karayolu Başköy mevkii yakınlarında M.K.’nin (20) kullandığı 51 ACG 516 plakalı kamyon ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 38 D 5553 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise hafif ticari araçta bulunan Zeynep D. (8), Kevser D. (11), Emrullah D. (33), Hatice D. (30), S.D. (4) ve Adalet D.’yi (60) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan Zeynep D. ile Kevser D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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