Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde D.İ.’nin sürücüsü olduğu 38 AEK 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çıktı. Otomobil, burada aydınlatma direğine çarparak durabilirken çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden yaralı olarak çıkartılan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücü D.İ. ile Saniye N. ise sıkıştıkları yerde can verdi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alarak kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından D.İ. ile Saniye N.’nin cansız bedenleri, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.