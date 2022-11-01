Kayseri'de ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir evde sobadan çıkan yangında maddi hasar oluşurken, dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katındaki ikamette meydana gelen olayda, iddiaya göre sobanın yanında bulunan elbise dolabı devrilerek alev aldı. Alevlerin odayı sardığını gören ev sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.