Kayseri'de ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde sobadan çıkan yangında maddi hasar oluşurken, dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.

PAYLAŞ
  • 01.11.2022 21:44
  • Güncelleme: 02.11.2022 06:57
Kayseri'de ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir evde sobadan çıkan yangında maddi hasar oluşurken, dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katındaki ikamette meydana gelen olayda, iddiaya göre sobanın yanında bulunan elbise dolabı devrilerek alev aldı. Alevlerin odayı sardığını gören ev sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç'tan Sivas Caddesine alternatif yol

Başkan Büyükkılıç'tan Sivas Caddesine alternatif yol

Kayseri İl Müftüsü Akkuş'un acı günü

Kayseri İl Müftüsü Akkuş’un acı günü

Yahyalı'da okuma projesine yoğun ilgi

Yahyalı'da okuma projesine yoğun ilgi

Lise öğrencilerinden örnek davranış

Lise öğrencilerinden örnek davranış

Develi Belediyespor'un rakibi TÜRŞAD olacak

Develi Belediyespor'un rakibi TÜRŞAD olacak

5 soruda kira sözleşmelerinde tahliye taahhüdü

5 soruda kira sözleşmelerinde tahliye taahhüdü

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

3
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

4
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

5
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

6
Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Takdirle karşılanacak bir festival'

'Takdirle karşılanacak bir festival'

ERÜ'de 2022-2023 Eğitim-Öğretim Akademik yılı açıldı

ERÜ'de 2022-2023 Eğitim-Öğretim Akademik yılı açıldı

DAHA FAZLA
Büyükşehir, esnaflara İngilizce ve e-ticaret kursu verecek

Büyükşehir, esnaflara İngilizce ve e-ticaret kursu verecek

Talas Belediyesi'ne ait taşınmaz ihale yoluyla satılacak

Talas Belediyesi’ne ait taşınmaz ihale yoluyla satılacak

Cihannüma 126 Akademisyeni Kayseri'de buluşturacak

Cihannüma 126 Akademisyeni Kayseri'de buluşturacak

MHP'li Özdemir: 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, hedefi hedefimizdir'

MHP'li Özdemir: 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, hedefi hedefimizdir'

Kıskaçlı mahallesinde kanalizasyon sorununu çözüldü

Kıskaçlı mahallesinde kanalizasyon sorununu çözüldü