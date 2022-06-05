Kayseri’de etkili olan fırtına zor anlar yaşattı

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü tarafından kent genelinde yağış uyarısı verilmişti. Bu kapsamda Pazar günü (bugün) öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu. İlçelerde öğle saatlerinden sonra etkili olan dolu, yerini dolu ve fırtınaya bıraktı. Merkezde ise akşam saatlerine doğru kapanan havada yoğun rüzgâr esintisi yaşanırken yağış beklendiği bildirildi.

‘YEŞİLHİSAR’DA SEL MEYDANA GELDİ’

Öğleden sonra kent genelinde etkisini gösteren yağış sonrasında bazı ilçelerde sel meydana geldi. Yeşilhisar’da ise yaşanan sel sonrasında yollar trafiğe kapandı.