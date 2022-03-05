Kayseri'de 'Espor okuryazarlığı' kursu açılıyor

Kayseri'de 'Espor okuryazarlığı' eğitim kursu kayıtları başladı. 

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  • 05.03.2022 21:18
  • Güncelleme: 05.03.2022 21:18
Kayseri'de 'Espor okuryazarlığı' kursu açılıyor

Espor; internet üzerinden, birçok oyuncunun aynı anda birbirlerine karşı rekabet etmesine dayanan bir oyundur. Tüm dünyadan oyuncu ve seyircilerin düzenlenen turnuvaya dahil olma imkanı vardır. Yeni yeni yayılan Espor için eğitim faaliyetleri başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Talas Gençlik Merkezi’nde “Espor okuryazarlığı” eğitimi verilecek. 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) eğitmenleri ve antrenörleri tarafından verilecek kurslarda,  13- 22 yaş aralığında 100 kişiye Espor eğitimi, 20 kişiye ‘koçluk eğitimi’, 250 aileye de ‘aile temel eğitimi’ verilecek. Aynı zamanda yayıncılık ve kariyer eğitimi de sunulacak. 

Espor eğitimi almak isteyenler, 15 Mart 2022 tarihine kadar kayseri.esporegitimi.com internet adresinden başvuru yapabilir.

1ha

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