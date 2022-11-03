Kayseri'de eş zamanlı karışımlı akaryakıt operasyonu: 11 ton ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 ton 289 kilogram karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

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  • 03.11.2022 10:36
  • Güncelleme: 03.11.2022 12:38
Kayseri'de eş zamanlı karışımlı akaryakıt operasyonu: 11 ton ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 ton 289 kilogram karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheli şahsın Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi’nde karışımlı akaryakıt ürettiğini belirledi. 2 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 11 ton 289 kilogram karışımlı akaryakıt, 4 adet bir tonluk tank, 9 adet 220 litrelik çelik varil, 1 adet elektrikli yakıt aktarımında kullanılan santrafiş ve 1 adet el pompası ele geçirdi. Şüpheli 1 şahısta gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahsın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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