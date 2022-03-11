Kayseri'de eğitime kar tatili
Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Kayseri'de de yoğun bir şekilde sürüyor. Dün akşam saatlerinde ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda Pınarbaşı, Yeşilhisar ve Tomarza'da eğitime ara verilmişti. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla birlikte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri'deki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
- 11.03.2022 10:36
- Güncelleme: 11.03.2022 10:38
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Öte yandan kamuda çalışan hamile, engelli ve gaziler idari izinli sayılacak. Günaydın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İlimiz merkez ve bütün ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle 11.03.2022 tarihinde eğitim öğretimin her kademesine(rehabilitasyon merkezleri dahil ) ara verilmiştir. Hamile,engelli ve Gazi personelimiz idari izinli sayılacaktır."
1ha
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