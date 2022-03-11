Kayseri'de eğitime kar tatili

Öte yandan kamuda çalışan hamile, engelli ve gaziler idari izinli sayılacak. Günaydın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İlimiz merkez ve bütün ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle 11.03.2022 tarihinde eğitim öğretimin her kademesine(rehabilitasyon merkezleri dahil ) ara verilmiştir. Hamile,engelli ve Gazi personelimiz idari izinli sayılacaktır."