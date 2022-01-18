Kayseri'de eğitime kar engeli

Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, Tomarza, Yeşilhisar, İncesu, Bünyan, Özvatan, Develi, Sarıoğlan, Akkışla, Sarız ve Yahyalı ilçelerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

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  • 18.01.2022 21:13
  • Güncelleme: 19.01.2022 09:28
Kayseri'de eğitime kar engeli
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri'de etkile olan kar yağışı nedeniyle birçok ilçede eğitim ve öğretime ara verildi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın konuyla alakalı yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji’den alınan bilgiler doğrultusunda 19 Ocak Çarşamba günü Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, Tomarza, Yeşilhisar, İncesu, Bünyan, Özvatan, Develi, Sarıoğlan, Akkışla, Sarız ve Yahyalı ilçelerimizde eğitim-öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarca değerlendirme yapılacaktır" dedi.

İHA

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