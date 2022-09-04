Kayseri’de drift yarışlarına yoğun ilgi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu öncülüğünde Tuning-drift Festivali düzenlendi. Vatandaşların yoğun katılım sağladığı drift festivalini yaklaşık 7 bin kişi izledi. Bu spora her yaştan kişinin ilgisi olduğunu söyleyen Türkiye Otomobil Festivalleri Federasyonu yöneticisi Kenan Büyükbahçeci, “Bugün burada pandemi sonrasında 2, 3 yılın ardından drift etkinliklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an görüleceği üzere yaklaşık 5 bin ile 7 bin üzeri gibi seyircimiz var. 7’den 70’e herkes burada. Kayseri drift etkinlikleri kaldığı yerden devam ediyor. Drift sporunu yapmak isteyenlerin dışarda yapmaları saçmalıktır. Bu sporu yapmak isteyenlerin tamamı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonuna başvuruda bulunup lisanlarını alarak bu sporu icra edebilirler. Tek yapmaları gereken lisans almak, kask ve emniyet kemerini takıp, bir otomobille bu işe başlamak” ifadelerini kullandı.



Aslen İranlı olan drift pilotu Ferna Festivale İstanbul’dan katıldığını dile getirdi. 1,5 senedir drift sporu yaptığını söyleyen Ferna, “Buradaki atmosfer çok iyi her şey harika” dedi.

DRİFT PİLOTU ABBAS ÇİMEN: ATMOSFER HARİKA

Festivaldeki tüm otomobil ve pilotların lisanslı olduğunu söyleyen Drift Pilotu Abbas Çimen, “2014 yılından beri her yıl Kayseri’deki drift festivallerine katılıyorum. Sadece pandemiden sonraki 2020 ve 2021 de yoktuk. Gördüğünüz gibi katılım çok yüksek. Kayseri’de 2 yıldır drift yoktu. Şimdi tüm Kayseri burada. Hava çok sıcak ama atmosfer harika. Buradaki tüm otomobil ve pilotlar lisanlı yani profesyonel olarak bugün ki etkinliğe hazırlandılar. Drift yapmak isteyen arkadaşlar için bir ön izleme yapıyoruz, burada sorularını cevaplıyoruz. Nasıl lisans alınır, yarış otomobilleri nasıl hazırlanıyor? Bu konu hakkında hevesli olan arkadaşlara burada bir öncülük yapıyoruz. Yardımcı oluyoruz. Bu anlamda da etkinliğin faydası çok oluyor” şeklinde konuştu.

Drift Pilotu Örge Pamukçu ise “Kayseri’ye uzun zamandır geliyoruz. En son pandemi öncesi gelebilmiştik. Bugün burada olmaktan, bu seyirciyi görmekten çok mutluyuz. Bu Kayseri de katıldığım 3’üncü festival. Çok mutluyum. Seyircinin sıcaklığı bizi daha çok coşturuyor. Çok güzel bir gün geçireceğiz. Asfaltı ağlatacağız” diye konuştu.

"DRİFT YAPMAK İSTEYENLER CADDELERDE YAPMASINLAR"

Drift Pilotu Tolga Küçük’de, “Yoğun bir ilgi var. Driftte ilgi alaka çok ama pistler zayıf ülkemizde. Ülkemizin kanayan yarası. Drift pistleri istiyoruz. Drift yapmak isteyen caddelerde yapmasınlar” dedi.