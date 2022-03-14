Kayseri’de doktorlar Tıp Bayramında greve gidiyor

Türkiye’nin her yerinde kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı’nda doktorlar ve hekimler tarafından 3 günlüğüne iş bırakacakları açıklandı. Kayseri Devlet Hastanesi’nde önünde toplanan Hekim Birliği Sendikasına bağlı Kayseri’de çalışan doktorlar, 14-15-16 Mart 2022 tarihlerinde istisnai birimler hariç meşru iş bırakma kararlarını Kamuoyuna duyurdular.

Hekim Birliği Sendikasına bağlı hekimler, doktorlar adına konuşmada bulanan Hekimler birliği Sendikası Kayseri il Başkanı Doktor yahya Güngör şöyle konuştu;

“Hekimlerin bugün baktığımızda çalışma şartlarında ki acımasız çetin koşullar, şiddetle her daim burun buruna gelmesi, düşük ücretlerle çalıştırılması, itibarsızlaştırılması, hasta ile hekimi karşı karşıya getirecek düzenleme ve yönlendirmelerin yapılmaması neticesinde maddi ve manevi olarak huzursuz, yorgun ve hatta tükenmiş durumdayız. Bu nedenle bağlı olduğumuz Hekim Birliği Sendikası adına 14 Mart Tıp Bayramıyla başlayan 15-16 Mart günlerinde devam edecek olan grev kararına uyuyoruz”

Tıp Bayramıyla başlayan 3 günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını belirten Doktor Güngör, diğer sendikalarla birlikte aldıkları grev kararında taleplerini dile getirdiler.

Grevde taleplerini sıralayan Güngör, “Hastane, ASM, ADSM'lerde güvenliğin gerçek anlamda sağlanması için güvenlik görevlileri ve gerekli araç, cihaz gibi donanım yeterli sayıda bulunması ve kurumlara kontrollü giriş sağlanması. Şiddete karşı mücadelede daha etkin, caydırıcı yaptırım ve usuller TCK ve CMK’da yer alacak şekilde düzenlenmesi, cezası kesinleşen failler sağlıkla ilgili sosyal güvenlik hakkından mahrum bırakılması, Malpraktis davalarında hekimler ve diş hekimlerinin, hakimler gibi güvence altına alınması. Kast unsuru olmadıkça, hekim hapis cezası ile yargılanmamalı ve tazminat hekime rücu edilmemeli, tüm hekimler arasında eşit işe eşit ücret anlayışı sağlanarak, aynı eğitim düzeyindeki hekimlerin statü farklılıklarından doğan ücret ayrımları kaldırılması. Genel bütçeden ödenen ve emekliliğe yansıyan tek kalem maaş düzenlenmeli ve bu maaş en az kıdemli tabip albay veya 1’inci dereceye ayrılmış 10 yıllık hâkim ve savcı maaşı düzeyinde olmalı, Aile Hekimliğindeki sözleşme ve ödeme yönetmeliği derhal geri çekilmesi Vekaletsiz izne çıkabilmesi. Aile hekimliğinde hak ediş ücretlendirmesinde 2700 nüfusa düşülse dahi aile hekiminin sorumlu olduğu nüfus 4 bin gibi hak ediş alması için katsayılar artırılması., Son 5 yıldaki cari gider kaybı yerine konmalı ve cari giderin yıllık hesaplaması, gider kalemlerine göre yapılması. Aile hekimliği için açılacak tüm binalar idare tarafından kamu binası olarak tedarik edilmesi ve aile hekimlerine tahsis edilmesi, Asistan hekimlere 24 saati aşan mesai uygulamalarına son verilmesi. Asistan hekimler nöbet ücreti tehdidi ile fazla mesaiye zorlanmaması ve borçlanma senetlerinin kaldırılması. Özellikle uzmanlık ve yan dal eğitimi sonrası mecburi hizmet kaldırılması” ifadelerini kullandı.