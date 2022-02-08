Kayseri'de DEAŞ Üyesi 5 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı, Melikgazi ve Talas İlçe Jandarma Komutanlıklarınca; ülkemizde faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla istihbari çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar ve detaylı araştırmalar neticesinde; Suriye’de bulundukları dönem içerisinde; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu A.S., S.S., M.B., M.E. ve M.F.’nin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesine yönelik Melikgazi ve Talas ilçelerinde jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. 5 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.