Kayseri'de cinayetle bağlantısı olan 7 sanığa ceza yağdı

Kayseri'nin Develi ilçesinde kavga ettiği arkadaşını silahla vurup öldürdükten sonra toprağa gömüp kaçan şahısın polisten kaçamayacağını anlayıp yaşamına son verdiği olayda cinayetle bağlantısı olan 7 sanığa 11 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

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  • 05.04.2022 18:24
  • Güncelleme: 05.04.2022 20:36
Kayseri'de cinayetle bağlantısı olan 7 sanığa ceza yağdı
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Kayseri’nin Develi ilçesinde kavga ettiği arkadaşını silahla vurup öldürdükten sonra toprağa gömüp kaçan şahısın polisten kaçamayacağını anlayıp yaşamına son verdiği olayda cinayetle bağlantısı olan 7 sanığa 11 yıl 3’er ay hapis cezası verildi.

Develi ilçesine bağlı Abdulbaki Mahallesi’nde 31 Mart 2021 tarihinde meydana gelen olayda, polis ekipleri toprağa gömülmüş erkek cesedi buldu. Yapılan çalışmada cesedin kimliğinin Emrah B.’ye ait olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şahsın arkadaşı olan Eyüp Y. tarafından öldürüldüğünü ve toprağa gömüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, olayın şüphelisi olarak aranan Eyüp Y.’nin ilçeye bağlı Yukarı Fenese Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. Burada polisleri gören Eyüp Y., yanındaki silah ile intihar ederek yaşamına son verdi. Eyüp Y.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanıklar ifadeleri alındıktan adliyeye sevk edildi. Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, A.A., Ş.B., S.Y., M.Y., M.Î. M.K. ve F.A. ile taraf avukatı ve müştekiler hazır bulundu. Duruşma basın mensuplarına kapalı gerçekleştirildi. Sanıklar ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, olayla bağlantısı olan 7 sanık hakkında ’suça yardım etme’ suçundan 9 yıl 2’şer ay hapis, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 2 yıl 1’er ay hapis cezası olmak üzere toplamda 11 yıl 3’er ay hapis cezasına hükmetti.

İHA

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