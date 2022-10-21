Kayseri'de ceza infaz kurumlarında tarımsal üretim yapılacak

Kayseri'de ceza infaz kurumlarındaki mahkumların tarımsal üretim yapması için çalışma başlatıldı.

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  • 21.10.2022 14:03
  • Güncelleme: 21.10.2022 14:16
Kayseri'de ceza infaz kurumlarında tarımsal üretim yapılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de ceza infaz kurumlarındaki mahkumların tarımsal üretim yapması için çalışma başlatıldı.

Kayseri Ceza İnfaz Kurumları ve Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında tarımsal üretim alanında protokol yapılması hedefleniyor. Bu çerçevede İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Cezaevi Savcısı Ahmet İhsan Koç, Açık Ceza infaz Kurumu Müdürü Özer Duman ve Cezaevi Jandarma Tabur komutanı İsmet Demirgürelli Bünyan Cezaevi’nde incelemelerde bulundu.

Ayrıca, ilerleyen zamanlarda yapılacak projelerle ilgili istişare de yapıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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