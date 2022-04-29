Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı

Kayseri’de çeşitli suçlardan aranması bulunan 16 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik farklı mahallelerde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, hakkında ’herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık’ suçundan 9 yıl 17 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. D., ’kişiyi hürriyetinden Yoksun Kılma’ ve ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K., ’herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R. Ç., ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. ve ’bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplamda 16 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 11’i savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 5 şahısta emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.