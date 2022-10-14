Kayseri'de cemevi merdivenlerine balta ve çanta bırakıldı

Kayseri'de bir cemevi merdivenlerine kırmızı beze sarılı balta ve çanta bırakıldı. Şüpheli çanta kontrollü şekilde patlatılırken, olayla ilgili sanatçı olduklarını söyleyen 5 şüpheli gözaltına alındı.  

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  • 14.10.2022 10:37
  • Güncelleme: 14.10.2022 10:37
Kayseri'de cemevi merdivenlerine balta ve çanta bırakıldı

Olay, dün akşam saat 16.10 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi’ndeki cemevi önünde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan şüpheli paket ihbarıyla ortaya çıkan olayda, provokatif eylem girişimi polisin zamanında ve titiz müdahalesiyle önlendi. Olay yerine giden polis, cemevi merdivenlerinde 1 adet kahverengi çanta, 1 adet kırmızı renkli beze sarılı balta ve 1 adet tespih buldu. Çevrede bulunan kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, saat 16.10 sıralarında beyaz renkli bir otomobil ile 5 şahsın Cemevi’ne gelerek 1 şahsın video çektiği, diğer 2 şahsın ise Cemevi merdivenlerinde bulunan malzemeleri bırakarak ayrıldıkları tespit edildi. 
     
Şüpheli paket kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi. İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, görüntülerden yapılan kimlik tespitinin ardından sanatçı olduklarını ifade eden S.A., H.A., B.A., S.Ö. ve C.S. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, konuyla ilgili çalışmaların Emniyet Müdürlüğü ekiplerince titizlikle devam ettiği açıklandı.

1ha

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