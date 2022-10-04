Kayseri'de bir kadın seyir halindeki araçtan atıldı

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Alsancak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadın ve arkadaşı araç içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma sonucu kadın arkadaşı tarafından seyir halindeki araçtan atıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın Devlet Hastanesine kaldırıldı.